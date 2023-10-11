В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців: у МЗС розповіли нові подробиці

Шість українців вважаються зниклими безвісти, ще дев'ять осіб поранені. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.

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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб / Колаж: Главред, фото: скріншот

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель ще одного громадянина України в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання ХАМАС. Таким чином, кількість жертв серед українців досягла трьох осіб, ще дев'ятеро наших співвітчизників отримали поранення. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного українця. Таким чином, загальна відома кількість жертв серед громадян України – три людини. Ще дев'ятеро наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються", - написав Ніколенко у Facebook.

За його даними, ще шестеро українців вважаються зниклими безвісти.

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У МЗС додають, що в даний час близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. Українська влада працює над організацією повернення громадян України.

Ще 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Українська сторона опрацьовує можливі шляхи виїзду, але ситуація ускладнюється бойовими діями.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідних ударів по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

10 жовтня міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на сектор Гази. Війна може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху про зв'язки Росії з терористичним угрупуванням ХАМАС.

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