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Вторгнення РФ можна було уникнути: Резніков назвав умови

6 февраля 2023, 07:57
Західні партнери України повинні були б діяти на випередження та ухвалити низку важливих рішень, вважає міністр оборони.
Резніков, армія РФ
Резніков назвав умови, за яких армія РФ не вторглася б в Україну / Фото informnapalm.org, УНІАН

Глава Міноборони України Олексій Резніков вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби західні партнери діяли на випередження та ухвалили низку важливих рішень.

Під час пресконференції Резніков розповів, про які рішення йдеться.

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, зупинили б "Північний потік-2", якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів в міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробила в результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів", – сказав глава Міноборони.

Кадрові перестановки в уряді

Раніше ЗМІ писали, що одразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

5 лютого Українська правда з посиланням на джерела написала, що міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду. Його місце, найімвірніше, займе чинний начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Увечері 5 лютого керівник фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія також заявив, що міністр оборони України Олексій Резніков незабаром піде у відставку. Крім того, Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, А Службу безпеки України - Василь Малюк. Зараз вони виконують обов'язки керівників у цих структурах.

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