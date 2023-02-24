Медведєву ввижаються загрози для РФ: розмріявся відсунути кордони "до Польщі"

Для РФ нібито існує "загроза аж до кордонів Польщі", впевнений колишній президент Росії.

Дмитро Медведєв / УНІАН

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв видав нову маячню стосовно ходу повномасштабної російської агресії проти України, яка складається провально для окупантів.

Забувши про те, що російських окупантів вже вибили відразу з декількох областей України, йому привидівся новий план продовження агресії. Про це путінський підлабузник написав у Telegram.

Одноразовий путінський замінник впевнений, що для РФ нібито існує "загроза аж до кордонів Польщі" і її потрібно "відсунути".

відео дня

"Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм вщент. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд малоросійськими лісами. Щоб світ знайшов довгоочікуваний спокій", - додав кремлівський мазурик.

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

Читайте більше: