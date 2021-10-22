У Хмельницькій області пенсіонерка у власному будинку знепритомніла від переохолодження

Копи допомогли медикам госпіталізувати пенсіонерку / НПУ

У селищі Нова Ушиця Хмельницької області ледь не трапилася трагедія. Там у власному будинку від переохолодження мало не загинула літня жінка.

Як розповіли у місцевій поліції, 69-річну пенсіонерку врятували копи.

"О 12: 53 21 жовтня на лінію "102" надійшло повідомлення від схвильованих родичів про те, що 69-річна мешканка смт Нова Ушиця не виходить на зв'язок. Жінка розповідала ввечері сусідам, що збиралася вранці йти на ринок, але з дому так і не вийшла", - зазначили в поліції.

Втім, вижити жінці допомогли небайдужі сусіди, які, помітивши палаюче ще з вечора світло, запідозрили недобре.

"Сусіди подзвонили родичам, а родичі викликали на допомогу поліцейських. По приїзду поліцейські відкрили будинок і виявили там жінку без свідомості", - додали в поліції.

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Копи виявили бабусю з явними ознаками переохолодження і негайно викликали "швидку".

"Зараз жінку госпіталізували в лікарню, де їй надана необхідна допомога", - зазначено в повідомленні.

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