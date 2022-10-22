"У Херсоні росіяни будуть використовувати все": Жданов розповів про наказ Путіна "м'яснику" Суровікіну

Жданов розповів про наказ Путіна "м'яснику" Суровікіну / скріншот YouTube

Росія готова битися за Херсон, витрачаючи на це свої ресурси і життя солдатів. Такий наказ віддав диктатор Володимир Путін.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що за неофіційними джерелами інформації, Путін віддав наказ "ні кроку назад" з правого берега.

"Тому Росія покладе стільки людей, скільки треба, аби утримати там позиції. Росіяни не дадуть відступати своїм військам. Вони готові використовувати все, аж до загороджувальних загонів, які будуть розстрілювати відступаючих, російських солдатів, аби утримати цей плацдарм усіма силами. Я думаю, що саме так все і буде", - зазначив Жданов.

За словами експерта, новий командувач військами РФ генерал Сергій Суровікін ніколи не зважав на втрати.

"Його, напевно, для цього і призначили. Не просто так його прозвали "генералом Армагеддоном" і "м'ясником". Ось зараз він і буде підтверджувати свої прізвиська на Херсонщині", - підсумував Жданов.

Ситуація в Херсонській області

Новий командувач військами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від"ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав Суровікін.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо сказав, що окупаційна адміністрація регіону через наступ ЗСУ переїжджає з правого на лівий берег Дніпра. Звідти колаборанти зібралися "керувати областю".

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що Росія може перекинути свої війська з Херсонської області в напрямку Києва або Донбасу.

За словами чиновника, Херсон в такому випадку може бути звільнений, однак проблеми будуть на інших фронтах.

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