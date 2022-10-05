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Колективний дурдом, який вилікують ЗСУ: Єрмак розніс Росію і папірці Путіна щодо України

5 жовтня 2022, 11:55

Україна забере свої землі і поверне Росію в реальність, сказав Андрій Єрмак.

Єрмак, ВСУ Путін
Військова операція ЗСУ вилікує Росію - Єрмак / Колаж Міноборони України, УНІАН, Reuters

Ухвалені країною-терористкою Росією нікчемні рішення не гідні навіть паперу, на якому вони підписані. Армія України, високоточна зброя і наступальна операція вилікують агресора. Українська держава забере свої території і поверне ворога до реальності. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі, коментуючи папірці Москви про анексію територій України, він сказав про те, що Росія, як колективна божевільня, може продовжувати жити у вигаданому світі.

Однак ЗСУ, високоточна зброя і українська наступальна операція проведуть їй терапію.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива", - зазначив Єрмак.

За його словами, Київ повернуть Москву до реальності і забере свої території.

"Повернемо до реальності, заберемо все своє", - підкреслив Андрій Єрмак.

Україна визнала нікчемними папірці Путіна про анексію

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ, згідно з яким Україна вважає нікчемними папірці глави РФ Володимира Путіна, пов'язані з оголошенням Москвою анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Український суверенітет продовжує поширюватися на ці території.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів Президента Російської Федерації", - йдеться в указі українського гаранта.

5 жовтня глава Кремля Володимир Путін підписав затверджені Держдумою і Радою Федерації РФ папірці, на базі яких Москва влаштувала анексію українських територій.

Окуповані Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська область нібито "увійшли до складу Росії". Гауляйтери залишилися ті ж - Пушилін, Пасічник, Сальдо і Балицький.

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