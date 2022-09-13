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ФСБ-шники і командири армії РФ терміново вивозять свої сім’ї з Криму та півдня України – розвідка

13 вересня 2022, 17:04

Окупанти "вищих чинів" вивозять своїх рідних нишком, щоб підлеглі не дізналися.

Российские военные, вокзал
ФСБ-шники і командири армії РФ терміново вивозять свої сім’ї з Криму та півдня України/ Reuters, Нацполіція України

Паніка серед російських загарбників і колаборантів в окупованому Криму та на півдні України росте. Через успішні дії ЗСУ так звана "влада" Криму, співробітники російської ФСБ і низка командирів армії РФ терміново вивозять свої родини на територію країни-агресорки Росії.

І роблять вони це нишком, щоб підлеглі не дізналися. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з півострова", – йдеться у повідомленні.

У той же час окупанти заборонили укладати угоди з купівлі-продажу житла. Також вони встановили обмеження на пересування Кримським мостом і усіма способами намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступ Збройних сил України.

Звільнення Криму

Радник глави ОП Михайло Подоляк раніше розповідав, що в анексований Росією Крим повертаються протестні настрої. Крім того, багато українців, які вимушено перебувають в окупації, починають надавати інформацію українській владі. Він наголосив, що Крим буде ключовим елементом деблокади українських територій, оскільки РФ перетворила півострів на військову базу, з якої окупантам йде військова техніка.

Також раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова залежатиме від того, наскільки енергійно і масовано Захід надаватиме нам допомогу. Він наголосив, що рано чи пізно Україна поверне собі Крим.

Генерал-лейтенант Романенко також наголосив, що у РФ нині недостатньо сил, щоб утримати Крим. Зараз практично усі військові сили РФ проходять через Крим транзитом і їх кидають на південь та схід України. На самому окупованому Росією півострові сили окупантів не затримуються.

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