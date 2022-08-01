Трагічна загибель Вадатурського: в Офісі генпрокурора назвали головну версію

Зараз одна з версій - цілеспрямоване вбивство Вадатурського і його сім'ї.
Трагедія загибелі відомого українського бізнесмена Олексія Вадатурского і його дружини в Миколаєві могла бути цілеспрямованим вбивством, це одна з версій слідства, йдеться в заяві генпрокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.
"Зараз дійсно одна з версій - цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його сім'ї. Це одна з версій, яка наразі ще опрацьовується. Вже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків", - розповів Костін.
Він також уточнив, що якщо у слідства з'явиться більше інформації, то Офіс генпрокурора "дуже швидко цю інформацію оприлюднить, із умовами того, щоб це не завадило подальшому розслідуванню".
Загибель Вадатурського в Миколаєві
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олексій Вадатурський - український підприємець, Герой України, власник однієї з найбільших в Україні зерноторгових компаній "Нібулон" - був убитий в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва.
Інформацію про це підтвердив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.
Також у Зеленського повідомляли про те, що загибель одного з найбільших українців-комерсантів аграріїв (власника компанії "Нібулон") Олексія Вадатурського була не випадковістю, а цілком продуманим і організованим навмисним вбивством російськими окупантами.
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