УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"СБУ вже займається": Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля

Юрій Берендій
3 листопада 2023, 08:56
Росія використовує російськомовні політичні проекти у своїх цілях. СБУ вже займається відповідними кейсами, серед яких ймовірно є і Олексій Арестович.
Данилов, Арестович
Данілов попередив про нові проекти Кремля в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російські спецслужби розпочали використовувати в Україні різноманітні проєкти, які мають російськомовне спрямування, у своїх інтересах. Він вказав, що це також ймовірно може стосуватися екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

"Я не знаю, з якого переляку там хтось з ланцюга зірвався і почав махати крилами (ймовірно, йдеться про те, що Арестович назвав Данілова некомпетентним. – Ред.). Але я можу сказати, що в них з'явилася конкуренція. Зараз Бойко конкурує з іншими російськомовними, хто ж буде забирати на себе (ймовірно, йдеться про російськомовний електорат. – Ред.). Один каже, що "це наш улюблений таксист", інший за стіл з ним сідає...", - вказує Данілов.

Він підкреслив, що російські спецслужби активно використовують усю цю ситуацію на свою користь.

відео дня

"Російські спецслужби починають використовувати всю цю фронду в своїх інтересах. І якщо Служба безпеки не буде займатися своїми справами… Вона має дуже уважно стежити за ними, дуже уважно це все відпрацьовувати. Повірте, сплине час, ми з вами багато побачимо", - сказав Данілов.

Він додав, що скоро "з політичного кладовища" будуть повертатися "жінки за мир" та "світле майбутнє".

"Ми побачимо дуже багато проєктів, які сьогодні знаходяться в екзилі. Росіяни з ними дуже потужно працюють. Повірте, ніяка реанімація їм вже не допоможе", - переконаний секретар РНБО.

Данілов наголосив, що СБУ вже займається подібними кейсами, проте результати будуть не так швидко, як комусь би хотілося.

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо як раніше повідомляв Главред, Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента, відкрито заявив, що перебуває за кордоном і не має наміру повертатися в Україну, а натомість планує створити власний політичний проєкт - партію, яку назве на свою честь.

Також, Олексій Арестович висловив несподівану думку про Росію, Білорусь та Україну, називаючи їх "гілками могутнього слов'янського дерева".

Водночас, інсайдери з правоохоронних органів України стверджують, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович міг надати інформацію для журналіста Саймона Шустера при створенні його контроверсійної статті про Україну, опублікованої в журналі Time.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
РНБО Олексій Арестович Офіс президента Олексій Данілов
Реклама

Головне за день

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

09:56 Україна
Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботі

Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботі

09:10 Ексклюзиви
Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

09:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:58

Пугачова зупинилася в своєму замку: відео потрапило в мережу

09:56

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

09:54

У Раді допрацювали держбюджет 2024: скільки коштуватиме долар

09:39

Дати початку ударів по енергетиці відомі: в ГУР повідомили важливі деталі

09:15

Зовсім не пощастить: три знака Зодіаку в листопаді будуть приследовать невдачі

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
09:10

Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботіЕксклюзив

09:07

Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

08:56

"СБУ вже займається": Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля

08:25

Чому протести перевізників у Польщі вигідні РосіїПогляд

Реклама
08:20

ЗСУ просунулися на Донбасі та на лівому березі Херсонщини - ISW

08:15

Втрати колосальні: Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ

07:37

У Білому домі відреагували на статтю Залужного про війну в Україні

06:48

Що не так з висуненням Арестовича в президентиПогляд

06:45

У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єктиВідео

04:30

"Не менший диктатор": стало відомо, якого потенційного наступника боїться Путін

04:15

Пастка для РФ: ЗСУ поліпшили позиції під Авдіївкою, але є загрози – журналіст

03:45

Експерт оцінив, чи великі шанси на старт Третьої світової

03:03

Кейт Міддлтон розповіла, чому майбутній король вважає її божевільною

02:32

Покажіть "лайк" і дізнайтесь про себе більше: неймовірний тест на особистість

02:02

Для чого потрібна петелька на сорочці: за призначенням її майже не використовують

Реклама
01:29

"Занадто авантюрна гра": експерт оцінив, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу

02 листопада, четвер
23:54

"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

23:44

Чому не можна вживати слово "бабушка": варто говорити милозвучний відповідник

23:05

Дивовижна оптична ілюзія: лише люди з високим IQ знайдуть дзвіночок

22:48

"До останнього обороняли": боєць спецназу розповів про смертельно небезпечний бій, де брав участь Буданов

22:47

Лише люди з орлиним зором знайдуть 1991 серед безлічі цифр: загадка підвищеної складності

22:28

Росіяни вводять резерви: генерал-розвідник повідомив про нову загрозу на фронті

22:28

У повній самотності: Алла Пугачова повернулася в РФ - росЗМІ

21:55

Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери

21:38

Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

21:36

Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні найскладніше

21:21

Зірка "Гри престолів" захотів зіграти в кіно легендарного Володимира Івасюка

21:06

"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

20:38

Українці в масовому порядку через суд підвищують свої пенсії: що сталося

20:02

Тяжкохворий український ведучий попросив фанатів "не відспівувати його"Відео

19:58

Помер легендарний український телеведучий і актор

19:45

Хто потрапив до "чорного списку": США оголосили про новий пакет санкцій

19:32

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм

19:15

Ви будете вражені: стало відомо, чому кішка спить поруч з людиною - 5 причин

19:10

Туманне майбутнє АрестовичаПогляд

Реклама
19:00

"Він мене ніколи не почує": Козловський злісно розкритикував Кондратюка

18:22

Чому планети круглі, а астероїди ні: нова таємниця космосу розкритаВідео

18:19

"Йшли кількома колонами": ворог змінив тактику й готує штурм сратегічного міста

18:02

Маша Єфросиніна показала чуттєву зйомку топлесВідео

17:36

Любовний гороскоп на листопад: Тельцям - втрата, Раку - почуття

17:04

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

16:51

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

16:45

Що можна зробити з твердим авокадо: дівчина здивувала лайфхаком з окропом

16:22

"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

16:14

В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти