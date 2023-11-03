"СБУ вже займається": Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля

Росія використовує російськомовні політичні проекти у своїх цілях. СБУ вже займається відповідними кейсами, серед яких ймовірно є і Олексій Арестович.

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Данілов попередив про нові проекти Кремля в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російські спецслужби розпочали використовувати в Україні різноманітні проєкти, які мають російськомовне спрямування, у своїх інтересах. Він вказав, що це також ймовірно може стосуватися екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

"Я не знаю, з якого переляку там хтось з ланцюга зірвався і почав махати крилами (ймовірно, йдеться про те, що Арестович назвав Данілова некомпетентним. – Ред.). Але я можу сказати, що в них з'явилася конкуренція. Зараз Бойко конкурує з іншими російськомовними, хто ж буде забирати на себе (ймовірно, йдеться про російськомовний електорат. – Ред.). Один каже, що "це наш улюблений таксист", інший за стіл з ним сідає...", - вказує Данілов.

Він підкреслив, що російські спецслужби активно використовують усю цю ситуацію на свою користь.

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"Російські спецслужби починають використовувати всю цю фронду в своїх інтересах. І якщо Служба безпеки не буде займатися своїми справами… Вона має дуже уважно стежити за ними, дуже уважно це все відпрацьовувати. Повірте, сплине час, ми з вами багато побачимо", - сказав Данілов.

Він додав, що скоро "з політичного кладовища" будуть повертатися "жінки за мир" та "світле майбутнє".

"Ми побачимо дуже багато проєктів, які сьогодні знаходяться в екзилі. Росіяни з ними дуже потужно працюють. Повірте, ніяка реанімація їм вже не допоможе", - переконаний секретар РНБО.

Данілов наголосив, що СБУ вже займається подібними кейсами, проте результати будуть не так швидко, як комусь би хотілося.

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо як раніше повідомляв Главред, Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента, відкрито заявив, що перебуває за кордоном і не має наміру повертатися в Україну, а натомість планує створити власний політичний проєкт - партію, яку назве на свою честь.

Також, Олексій Арестович висловив несподівану думку про Росію, Білорусь та Україну, називаючи їх "гілками могутнього слов'янського дерева".

Водночас, інсайдери з правоохоронних органів України стверджують, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович міг надати інформацію для журналіста Саймона Шустера при створенні його контроверсійної статті про Україну, опублікованої в журналі Time.

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