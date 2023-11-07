Навів "Іскандер" на Харків, загинула дитина: СБУ затримала зрадника

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який скоригував повітряну атаку Росії на Харків 6 жовтня 2023 року.
Того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу "Іскандер". В результаті ворожого удару загинули двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик. Десятки цивільних отримали поранення. Значні руйнування пошкодження отримали і кілька житлових будинків у центрі Харкова.
Як повідомили в пресслужбі СБУ, для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати цілей з прив'язкою до місцевості.
"За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг і мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Telegram. Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ територією регіону", - йдеться у повідомленні.
Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через "зв'язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.
Під час обшуків у затриманого виявлено: 4 мобільні телефони та 7 sim-карт різних мобільних операторів з доказами листування з агресором; банківські картки, на які надходили "зарплати" від ГРУ; понад 10 тис. дол., отриманих злочинним шляхом.
Ворожому агенту повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
В даний час він знаходиться під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Як повідомляв Главред, в Запоріжжі затримали одного з інформаторів Федеральної Служби безпеки Росії, який передавав дані ворогові. Зловмисник у жовтні влаштувався на роботу в обласну військову адміністрацію, щоб отримати конфіденційну інформацію про ЗСУ та оборонні закупівлі в регіоні.
Нагадаємо, в результаті багатоетапної спецоперації у Херсоні було нейтралізовано підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників ворожої групи, які коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.
Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. В результаті ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.
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