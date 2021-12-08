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Боялася за сина: харків'янка, яка задушила 2-річну дитину, пояснила свій вчинок

8 грудня 2021, 19:09

Жінка стверджує, що боялася, щоб син не залишився сам.

Насильство, дитина, діти
Мати задушила сина поясом / mchildren.ru

У Харкові мати в поліцію, що задушила свою дворічну дитину і спробувала вчинити суїцид, вистрибнувши з 4 поверху. Зараз вона перебуває в реанімації.

Як йдеться в сюжеті ТСН, трагедія сталася в спальному районі Харкова о четвертій ранку. Жінка зателефонувала в поліцію і зізналася, що задушила власного дворічного сина. Вона також розповіла, що відразу після вбивства вистрибнула з вікна четвертого поверху.

Жінка була в декреті. Вона жила зі своїм батьком.

"Зразкові батьки, довгоочікувана дитина. І вже дитина розвинена, вже ж два роки їй було. Вона народила пізно, десь майже в 34 роки, тому дитина була бажаною і вона билася над ним як пташка одна", – сказала сусідка сім'ї.

Свій вчинок жінка пояснила поліції тим, що у неї було виявлено серйозне захворювання і вона злякалася, що син залишиться сам.

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"Правоохоронці потрапили в її квартиру, де знайшли тіло 2-річного хлопчика, який був, за попередньою інформацією, задушений. Ймовірно, був задушений поясом від знаходиться поруч халата. За попередньою інформацією, на психіатричному обліку вона не перебуває", - заявив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Попереду психіатрична експертиза. У жінки перелом ребер і стегна, її життю загрози немає, кажуть медики.

Нагадаємо, у міськраді вже прокоментували трагедію. Там стверджують, що хлопчик ходив до дитсадка, а мати дитини страждає від невиліковної хвороби.

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