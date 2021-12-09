У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

Дівчина від отриманих травм загинула.
Жахлива трагедія в Дніпрі. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.
Як повідомляють в поліції Дніпропетровської області, інцидент трапився 7 грудня.
Тіло дівчини знайшли близько 20: 30 біля одного з будинків в Соборному районі виявили і повідомили поліцейським.
Копи встановили, що під час сварки 28-річний чоловік штовхнув її з балкона квартири.
Дівчина від отриманих травм померла на місці.
Справа розслідується з позначкою "умисне вбивство".
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