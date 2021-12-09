У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

Пара посварилася / Скріншот відео з tsn.ua

Жахлива трагедія в Дніпрі. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.

Як повідомляють в поліції Дніпропетровської області, інцидент трапився 7 грудня.

Тіло дівчини знайшли близько 20: 30 біля одного з будинків в Соборному районі виявили і повідомили поліцейським.

Копи встановили, що під час сварки 28-річний чоловік штовхнув її з балкона квартири.

Дівчина від отриманих травм померла на місці.

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Справа розслідується з позначкою "умисне вбивство".

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