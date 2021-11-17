У Харкові на "зебрі" водій збив дитину: моторошний момент потрапив на відео

Під колеса авто потрапила дитина / скріншот з відео

В Харкові сталася ДТП за участю дитини. Водій не пригальмував перед пішохідним переходом і збив хлопчика, який якраз переходив дорогу.

ДТП сталася на вулиці Пушкінській у Харкові на нерегульованому пішохідному переході, пише "ТРУХА".

На опублікованих кадрах видно, що хлопець переходив дорогу. Його пропустили кілька авто, тоді як один, не гальмуючи, влетів у нього. За словами очевидців, постраждала дитина жива - він піднявся та відбіг на тротуар.

Харків в останній місяць став столицею ДТП

27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом асот намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора. В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири-чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні

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