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У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переході

11 листопада 2021, 16:51

В результаті ДТП травми отримали дві людини.

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Аварія в Харкові / скріншот

У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.

Відео інциденту 11 листопада з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

На відзнятому очевидцями ролику видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.

Як уточнює видання Status Quo, подія сталася ввечері, 11 листопада, на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.

В результаті ДТП травми отримали дві людини, обидва живі.

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На місці події працюють правоохоронці та медики.

Водій міг бути під наркотиками

Водія, який сьогодні збив на переході двох підлітків у Харкові, затримали поліцейські. Правоохоронці підозрюються, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

"Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита і не дійшла до суду",- розповів він.

Міністр зазначив, що затриманий водій зараз проходить тест на наркотики.

"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані в лікарню", - додав міністр.

Раніше в Тернопільській області пасажири, які скористалися сервісом BlaBlaCar, потрапили в страшну аварію. Водій мікроавтобуса дозволив собі "лихачити" на дорозі і влетів у фуру. В результаті аварії молода дівчина позбулася руки.

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ДТП у Харкові
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