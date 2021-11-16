Під Києвом Mercedes протаранив вантажівку: у постраждалому учаснику ДТП впізнали "слугу народу"

На Одеській трасі сталася ДТП / kv.npu.gov.ua

У понеділок, 15 листопада, в Київська область на трасі Київ-Одеса поблизу повороту на село Хлепче сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від Слуги народу Олексій Ковальов.

Як розповіли у ГУ НП в Київській області, 52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes під керуванням 32-річного чоловіка.

В результаті аварії водій автомобіля Mercedes отримав численні тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги.

/ kv.npu.gov.ua

Як повідомляється в Telegram-каналі Середич.info, за кермом Mercedes перебував народний депутат, член партії Слуга народу Олексій Ковальов.

Як стверджує журналіст і блогер Костянтин Андріюк, саме "слуга" Олексій Ковальов вранці 15 листопада потрапив в аварію на Одеській трасі.

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/ kv.npu.gov.ua

"Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав з такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед розгортається фурою. Але далі робота слідчих", - написав Андріюк у своїх соцмережах.

Крім того, про те, що за кермом Mercedes перебував Ковальов, повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Додамо, що на опублікованих фото номери з Mercedes були зняті, ймовірно для того, щоб ускладнити встановлення власника авто.

Раніше повідомлялося про ДТП за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна. яке сталося на Бориспільській трасі. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

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