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Під Києвом Mercedes протаранив вантажівку: у постраждалому учаснику ДТП впізнали "слугу народу"

16 листопада 2021, 10:51

В результаті аварії водій автомобіля Mercedes отримав численні тілесні ушкодження.

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На Одеській трасі сталася ДТП / kv.npu.gov.ua

У понеділок, 15 листопада, в Київська область на трасі Київ-Одеса поблизу повороту на село Хлепче сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від Слуги народу Олексій Ковальов.

Як розповіли у ГУ НП в Київській області, 52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes під керуванням 32-річного чоловіка.

В результаті аварії водій автомобіля Mercedes отримав численні тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги.

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/ kv.npu.gov.ua

Як повідомляється в Telegram-каналі Середич.info, за кермом Mercedes перебував народний депутат, член партії Слуга народу Олексій Ковальов.

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Як стверджує журналіст і блогер Костянтин Андріюк, саме "слуга" Олексій Ковальов вранці 15 листопада потрапив в аварію на Одеській трасі.

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/ kv.npu.gov.ua

"Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав з такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед розгортається фурою. Але далі робота слідчих", - написав Андріюк у своїх соцмережах.

Крім того, про те, що за кермом Mercedes перебував Ковальов, повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Додамо, що на опублікованих фото номери з Mercedes були зняті, ймовірно для того, щоб ускладнити встановлення власника авто.

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Раніше повідомлялося про ДТП за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна. яке сталося на Бориспільській трасі. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

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ДТП Слуга народу
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