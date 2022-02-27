У Харківській області потужний вибух: війська РФ підірвали газопровід

У Малій Данилівці Харківської області росіяни підірвали газопровід / соцмережі

У Харківській області у ніч на неділю, 27 лютого, стався вибух. Загорівся газопровід у селищі Мала Данилівка. Кадри публікують очевидці, які побачили в небі грибоподібну хмару. З'ясувалося, що трубопровід підірвали російські війська.

Зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, як люди у Харківській області побачили в небі грибоподібну хмару з диму після невідомого удару.

З'явилися припущення, що це горить газопровід у Малій Данилівці, селищі в області.

"Горить газопровід. Висвітлює підлогу Данилівки, реально", - каже один з очевидців.

Також з'явилися кадри можливого вибуху газопроводу.

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У Держспецзв'язку підтвердили, що стався вибух - трубу підірвали російські війська.

Нагадаємо, Росія за наказом президента Путіна почала військову операцію проти України рано вранці, 24 лютого. Москва поставила перед собою мету знищення об'єктів військової інфраструктури України. Також вона завдає ракетних і авіаударів по цивільних та інших об'єктах.

25 лютого після обстрілів армії російського агресора сталося загоряння на військовій нафтобазі.

Також повідомлялося про те, що в результаті ворожого обстрілу загорілася база паливно-мастильних матеріалів у Кулиничах, біля однойменного хлібозаводу.

Пізно ввечері, 26 лютого, росіяни завдали авіаудар по території військової частини у Балаклії. Сталася пожежа. Повідомлялося про евакуацію людей.