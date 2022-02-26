Окупант бомбить Харківщину: авіаудари завдали по Балаклії

Окупант бомбить Харківщину / соцмережі

У місті Балаклія Харківської області гримлять вибухи. Вони почалися після авіаудару.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє "Суспільне".

"У Балаклії тривають вибухи останні 10-15 хвилин. Вони нечисленні. Над територією військової частини та арсеналом кружляв літак. Був здійснений авіаудар. Пожежа поки не помітна. Обстріли тривають останні дві-три години. Всі люди, які проживають поблизу військової частини і Арсеналу, або в підвалах, або евакуйовані. Зараз евакуюють людей в укритті місцевої школи. Направили туди автобус", - повідомив міський голова Балаклії Іван Столбовий.

У Мережі вже з'явилися кадри бомбардування:

За даними Генштабу ЗСУ станом на 20:00 26 лютого противник зазнає значних втрат.

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Зокрема, на Поліському напрямку наступ ворога зупинено на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.На Сіверщині окупанти перегрупувалися і продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗСУ стримують загарбника. У Чернігівській області підірваний ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському районі, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська.

На Волині ворог проводить демонстраційні дії.

"Мета РФ вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей не досягнута завдяки рішучим діям ЗСУ", - зазначили в Генштабі.

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