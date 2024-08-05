У Харкові горить "Турбоатом": стовпи вогню і диму підіймаються в небо

Поки невідомо, що стало причиною займання на підприємстві.

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У Харкові загорівся Турбоатом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Харкові раптово загорілось стратегічно важливе підприємство. Вогонь охопив "Турбоатом". Відео з потужною пожежею вже розлетілись в Мережі.

За попередніми даними, вибухів перед займанням не було. Поки невідомо, що могло стати причиною пожежі.

У Мережі з'явилися відео потужної пожежі на підприємстві. Видно, як його охопило жорстке полум'я, а в небо підіймається чорний стовп диму.

відео дня

Дивіться відео пожежі на "Турбоатомі" у Харкові:

У Харкові загорівся Турбоатом / фото: скріншот

Представник Головного управління ДСНС України на Харківщині Євген Василенко повідомив про те, що на градині, яка не працювала понад 20 років, сталося самозаймання. На момент пожежі в будівлі не було активного обладнання, тому й немає серйозних підстав для занепокоєння.

Пожежні служби працюють над ліквідацією вогню, а причини самозаймання з'ясовуються.

Що відомо про Турбоатом? "Турбоатом" (а нині "Українські енергетичні машини") - одне з найбільших у світі турбінобудівне підприємство. Воно займається виробництвом парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулювальних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. Завод почав працювати ще 1 травня 1932 року і того ж року виготовив перший гідрогенератор для Дзорагетської ГЕС. 18 квітня 2024 року наглядова рада АТ "Українські енергетичні машини" ухвалила рішення про створення філій у Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Турбіни виробництва АТ "Турбоатом" працюють на електростанціях більш ніж 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Удари по Харкову - останні новини

Нагадаємо, зранку 24 липня РФ обстріляла місто ракетами С-300. Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста, другий - по приватному сектору. За словами Терехова, є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Згодом стало відомо про те, що у Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту. Після влучання спалахнула сильна пожежа на цивільному інфраструктурному об’єкті, інформація про постраждалих уточнюється.

Вже в обід росіяни повторно почали обстрілювати Харків. Загалом міська влада нарахувала на той момент 5 вибухів.

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