Російські пропагандисти зганьбилися через фейк про українські медалі "За взяття Криму"

Опубліковано знімки "нагородних знаків" За взяття Криму / Колаж pixaby, Telegram

Російські пропагандисти зганьбилися через черговий фейк про війну в Україні.

Російський Telegram-канал "Оперативные сводки" заявив, що ударна група Збройних сил України "планувала наступ" на тимчасово окупований Крим.

Пропагандисти стверджують, що нібито це могло статися за військово-морської підтримки НАТО. За версією роспропаганди, в Україні вже навіть підготували медалі "За взяття Криму".

Telegram-канал опублікував знімки таких "нагородних знаків", нібито підписаних від імені президента Володимира Зеленського.

"За взяття Криму" - медалі, якими українська влада, імовірно, збиралися нагородити відзначилися в бою за Крим. Незаповнені паспорти нагород підписані від імені Зеленського", - йдеться в пості.

Цікаво, що "документи" до медалей надруковані на звичайному принтері. Ймовірно, пропагандисти надрукували їх самі. І хоча текст написано українською мовою, пропагандисти все одно примудрилися зганьбитися: замість українських ініціалів Зеленського "В.О." (Володимир Олександрович) вони залишили російські і "В. А. Зеленський".

Фейкова медаль "За взяття Криму" / Telegram-канал оперативні зведення

Telegram-канал оперативні зведення

Telegram-канал оперативні зведення

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Як повідомляв Главред, російські пропагандисти влаштували істерику через те, що так званий бліцкриг в Україні провалився. Військово-політичний експерт Яків Кедмі в ефірі телеканалу "Росія 1" обурився через те, що незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну путінський режим відхрестився від планів щодо "повалення Зеленського".

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