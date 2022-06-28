Люди практично не реагували на тривогу, постраждали цілі сім'ї - очевидець про трагедію в Кременчуці

Очевидець розповідав про трагедію в Кременчуці / скріншот

Під час російського ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці в будівлі перебувало багато людей.

Після пожежі постраждалі молили про допомогу - дехто втратив кінцівки, пише "24 канал".

Спочатку була сирена і вже через 8-9 хвилин впала перша ракета

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що він вийшов на балкон після того, як почув перший вибух. Він був сильний. І прямо в цей момент, на моїх очах, ракета потрапила в торговий центр. Сталося це через 15 - 20 секунд після першого "прильоту".

"Від сильного удару скло в сусідніх будинках посипалося. Я почув дуже багато жахливих криків, що доносилися з боку ТРЦ до мого будинку. Це були жіночі та дитячі крики. Коли я підійшов до місця подій, я побачив величезну кількість швидких, які вивозили поранених. Було багато людей з відірваними кінцівками, в тому числі діти", - розповів він.

У приміщенні разом з працівниками перебували понад 1000 осіб

Олег Попенко зазначив, що організованої евакуації під час тривоги не було. А працівникам ТРЦ не дозволили залишати свої робочі місця. Наскільки йому відомо, вони повинні були працювати.

​"Те, що я бачив, люди практично не реагували на сигнал повітряної тривоги. Останнім часом у Кременчуці люди не реагують на сирени", - поділився чоловік.

Постраждали цілі сім'ї

"Обстановка там була дуже важкою. Рятувальники досі продовжують пошуково-рятувальну операцію. Один з рятувальників сказав, що ідентифікувати людей доведеться тільки по кінцівках. Люди розірвані. Впізнати їх майже неможливо", - розповів чоловік.

читайте такожАтака РФ на Кременчук: з'явилося відео попадання ракет в ТЦЗа його словами, в ТРЦ в момент ракетного удару були і діти, і дорослі.

"Найжахливіше, що постраждали цілі сім'ї. Наприклад, мама або тато грали з дитиною на майданчику, а інший батько чекав їх в торговому центрі. На жаль, багато дітей постраждало", - підсумував Попенко.

Ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку

27 червня, Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла в собі 900 кілограмів вибухівки і потрапила в місцевий торговий центр, коли там знаходилося багато людей.

В результаті загинули 20 осіб, ще 59 постраждали, з них 25 осіб госпіталізували. Ще 36 осіб вважаються безвісти зниклими. На території ТЦ продовжують працювати рятувальники, вони розбирають завали і шукають тіла загиблих.

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Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

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