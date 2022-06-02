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У Генштабі розповіли про контрудар ЗСУ в Сєвєродонецьку

2 червня 2022, 16:22

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, підкреслив Олексій Громов.

Сєвєродонецьк
У Сєвєродонецьку йдуть бої / Фото t.me/luhanskaVTSA

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають запеклі бої, військові Збройних сил України не збираються відступати, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"В даний час в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, запеклі вуличні бої", - підкреслив він в ході брифінгу.

При цьому, за його словами, поки не можна чітко говорити, яку частину міста контролюють українські військові, а яку - окупанти.

"Якщо говорити, що 80% або 60% контролюються противником, це неможливо таке сказати, тому що, наприклад, на кінець вчорашнього дня ситуація була одна. Вночі наші підрозділи провели активні дії, і частину кварталу взяли під свій контроль. Я не можу зараз вам у відсотках сказати", - додав Громов.

Також ситуацію в місті він назвав напруженою.

"Що стосується відходу наших військ. В даний час таке завдання перед підрозділами, безпосередньо займаються обороною Сєвєродонецька, не стоїть. Підрозділи будуть виконувати завдання всім наявним складом сил і засобів, за наявним ресурсом", - заявив Громов.

"Якщо я вам скажу, що підійшло підкріплення, я змушу ворога задуматися над цим і вжити деяких заходів. Ще раз підкреслюю, що Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб вся наша територія була під нашим контролем", - додав він.

Також, за його словами, в деяких напрямках на півночі і півдні країни українськими військовими проводяться дії зі звільнення тих населених пунктів, які в даний час захоплені і контролюються ворогом.

Громов додав, що небезпека захоплення окупантами Сєвєродонецька існує.

"У разі захоплення Сєвєродонецька ми будемо змушені вести оборону по берегу річки і будемо вести бій також з міської забудови. Небезпека в кожному конкретному випадку є", - сказав він.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

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Сєвєродонецьк війна Росії та України
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