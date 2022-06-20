РФ посилила авіаудари та артобстріли на Донбасі, біля кордону розгорнуто ЗРК C-300 – Генштаб

РФ посилила авіаудари та артобстріли на Донбасі/ Генштаб ВСУ, Reuters

Російські загарбники розгорнули біля кордону з Україною з боку території РФ дивізіон зенітно-ракетних комплексів C-300.

На фронті посилилися обстріли як з артилерії, так і з авіації. Низку населених пунктів росіяни обстріляли ракетами. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Окупанти на Сіверському напрямку утримують до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу, а також підрозділи повітряно-десантних військ. З їх допомогою загарбники намагаються прикривати ділянки російсько-українського кордону у Брянській і Курській областях. При цьому з боку території РФ у Брянській області росіяни розгорнули до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.

Артилерійські обстріли з боку ворога відбувалися практично по всій лінії фронту на Донбасі й не лише там. Ціла низка населених пунктів була обстріляна з артилерії та реактивних систем залпового вогню на Слов’янському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії – на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Щодо чотирьох останніх – то там противник намагається не допустити перегрупування підрозділів українських військ.

Авіацією окупанти били на Донецькому, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

читайте також"Переговори з Путіним – це безглуздо": експерт назвав єдину тему, яку варто обговорювати з РФЗагарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках на Донбасі. Там інтенсивно застосовують авіацію. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Артобстріли з боку окупантів відбувалися також в Сумській та Харківській областях. Авіаудари здійснювалися також на Слобожанському напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні наступу військ ЗСУ.

"В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Захисники України завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 20 червня, в Одесі пролунав вибух. Над містом видно дим. Офіційної інформації поки що немає.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що найближчими тижнями контратаки Збройних сил України будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні та Запорізькій області.

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