У Генштабі розповіли, як 80 бійців стримали багатотисячне угруповання окупантів під Києвом

Війна в Україні / Офіс президента

Генштаб показав відео про те, як 80 бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, яка намагалася через село Мощун прорватися до Києва.

"Всі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності і професіоналізму, про які теж повинен знати світ. 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, яке намагалося через село Мощун прорватися до Києва", - йдеться у підписі до відео.

Один з бійців розповідає, що військові утримували позиції по східному березі річки Ірпінь завдяки тому, що підірвали міст і російські окупаційні війська не змогли переправити основні сили.

Понтонні переправи, які армія РФ періодично будувала, українські бійці знищували.

Через річку йшли перестрілки і російські окупанти не могли її перейти.

Також боєць розповідає про звірства окупантів на захоплених територіях.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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