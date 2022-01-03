У ФРН анонсували переговори з Францією і РФ щодо України

У Німеччині розповіли про переговори щодо України / pixabay

Зустріч радника канцлера Німеччини з колегами з Франції і РФ з приводу ситуації навколо України планується на поточному тижні.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт у відповіді на запитання кореспондента ТАРС.

"Радник канцлера ФРН Йенс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським і французьким колегою", - сказав німецький представник.

Він також прокоментував ймовірність зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що про "контакти на найвищому рівні сказати поки нічого не можна".

"Про можливі зустрічі канцлера ми повідомляємо вчасно, поки що сказати на цю тему нічого", - зазначив Хебештрайт.

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Представника уряду Німеччини також прокоментував питання про контакти в "нормандському форматі".

"Німеччина і Франція дали зрозуміти, що пропозиція (про контакти - ред.) актуальна досі", - додав Хебештрайт.

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Раніше повідомлялося про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже цього місяця.

На його думку, побудова відносин з РФ є важливим фактором.

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