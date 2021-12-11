Байден обговорив з новим канцлером Німеччини загострення ситуації навколо України

Байден обговорив з новим канцлером Німеччини ескалацію сил Росії навколо України / Reuters

Лідер США Джо Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони в телефонному режимі обговорили кілька важливих тем, у тому числі і ситуацію в Україні.

У пресслужбі Федерального уряду Німеччини повідомили, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

"Президент Байден привітав канцлера зі вступом на посаду. Обидва підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною і США і прагнення до їх подальшого зміцнення", - йдеться в заяві.

Своєю чергою у Білому домі підтвердили цю інформацію й уточнили, що Байден і Шольц також обговорили питання клімату та протидії ескалації сил Росії навколо України.

"Лідери обговорили нашу спільну роботу щодо всього спектру глобальних проблем, включаючи тривалі зусилля з припинення пандемії COVID-19, протидії загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Нагадаємо, в середу, 8 грудня, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель передала справи новому главі уряду Олафу Шольцу. Після складання присяги новий глава уряду зробив заяву щодо ситуації навколо України, і нагадав Кремлю про те, що всі повинні дотримуватися принципу непорушності кордонів.

"У нас чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Кожен розуміє, що будуть наслідки, якщо буде інакше. Йдеться, однак, про те, щоб вони (кордони) не порушувалися", - заявив Шольц.

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