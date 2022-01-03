Канцлер Німеччини Шольц планує зустріч з Путіним: ЗМІ дізналися терміни

У ФРН готують зустріч Олафа Шольца з Володимиром Путіним.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже цього місяця.
На його думку, побудова відносин з РФ є важливим фактором, пише Bild.
За даними джерел, Шольц прагне до "нового початку" у відносинах з Москвою. Це, зокрема, має на увазі і газове питання.
Зовнішньополітичний радник канцлера Йенс Плетнер "вже протягом двох тижнів готує зустріч" Шольца з російським лідером в січні, підкреслюється в матеріалі.
Також уточнюється, що позиція Шольца "залишає за бортом "зелених", які в цілому більш критично налаштовані щодо Росії, особливо з питань зовнішньої політики і газопроводу Північний потік-2.
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Раніше Шольц заявив про те, що Європа стикається з низкою викликів. Ситуація з російськими військами навколо України є новою проблемою. Непорушність кордонів - це велика цінність, яка не повинна бути предметом переговорів.
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