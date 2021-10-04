У Єврокомісії поставили крапку в чутках про скасування безвізового режиму з Україною

В Євросоюзі підтвердили, що не розглядають скасування безвізу з Україною / hrferl.org

Україні та українцям не слід боятися скасування візової лібералізації з Євросоюзом. На сьогодні це питання не перебуває на порядку денному, попри критику зі сторони Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу

Про питання України та безвізу у коментарі виданню "Європейська правда" розповіла голова групи підтримки України в Єврокомісії, заступник генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова. За її словами, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.

А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - пояснила вона та додала, що у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

Водночас Матернова підкреслила, що ЄС продовжить моніторинг антикорупційних критеріїв відповідно до "механізма припинення безвіза", які включають безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.

Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко