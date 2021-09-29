Для скасування безвізу з ЄС немає жодних причин: у МЗС заспокоїли українців

Безвіз України з ЄС / Фокус.иа

Україна не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Як пояснив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, причин для прийняття такого рішення немає.

За його словами, питання про скасування безвізового режиму з ЄС час від часу спливає як в європейських, так і українських ЗМІ.

"Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Ніяких причин для такого рішення немає і бути не може", - додав дипломат.

Він нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь за 2020-й і першу половину 2021 року Про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан і Східного партнерства, зокрема Україною.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами і вдосконалення антикорупційного законодавства", - уточнив Ніколенко.

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МЗС України вже запропонував окремим країнам-членам ЄС та Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства.

"Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом", - зазначив він.

За його словами, одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де українська сторона проінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

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За словами Ніколаєнка, Україна не є державою з високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії, як одним з ключових факторів для нормального функціонування безвізу, відбувається на належному рівні.

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина, Франція та Італія заявили про зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Чехія скаржиться на Грузію. У зв'язку з цим деякі держави Європи ініціювали питання про можливе скасування безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн.