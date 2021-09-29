У Німеччині назвали фейком інформацію щодо загрози безвізу України з ЄС

Штайнмаєр висловився про можливе скасування безвізу / Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Також він назвав цю новину фейком, йдеться в заяві.

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишиневі, - ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - заявив президент Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та Італія заявили про зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. У зв'язку з цим деякі держави Європи ініціювали питання про можливе скасування безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн.

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Нагадаємо, вперше на офіційному рівні план дій щодо безвізового режиму був узгоджений на саміті Україна-ЄС у листопаді 2010 року. Протягом декількох років цей план доопрацьовувався і модифікувався, і знову про надання безвізового режиму почали говорити після підписання політичної частини Угоди про асоціацію в березні 2014 року.

У грудні 2015 року Єврокомісія визнала, що Україна виконала всі базові умови для введення безвізового режиму.

18 грудня 2015 року Європейська комісія схвалила позитивний звіт щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Документ про введення безвізового режиму для в'їзду громадян України в Європу набув чинності на початку червня 2017 року