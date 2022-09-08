Кривавий теракт в Оленівці: ООН займеться розслідуванням вбивства українських військових

Внаслідок теракту загинули 53 український військових, ще близько 70-130 були поранені.
ООН буде розслідувати теракт в окупованій Оленівці, де були жорстоко вбиті 53 українських військових, що перебували у полоні. Ще близько 75-130 полонених були поранені. Окуповану Оленівку місія ООН планує відвідати вже найближчим часом. Про це заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє Радіо Свобода.
"Голова місії, генерал-лейтенант Карлос Альберто де Сантос-Круз, їде з командою старших службовців і експертів. Місія мусить виконати своє завдання без будь-яких перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", - сказала Розмарі Дікарло.
Вона прирівняла підхід України до РФ та назвала його "конструктивним". В ООН акцентували увагу на тому, що представники Червоного Хреста повинні мати доступ до всіх військовополонених.
"Це передбачає також доступ до місць утримання українських військовополонених у РФ. Обидві сторони конфлікту мусять повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом", – додала вона.
Теракт в Оленівці
У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.
Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.
Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.
Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.
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