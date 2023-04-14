Біля Бахмута загинув взводний Іноземного легіону: у польського добровольця залишилися четверо дітей

У Міхала Журека залишилися українські нагороди за участь у війні з російськими загарбниками.

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Похорон Міхала Журека / PAP/Tomasz Wojtasik

У польському Браліне відбулася церемонія похорону польського добровольця, який загинув на війні в Україні - 45-річного Міхала Журека.

У жалобних заходах взяла участь українська делегація, в тому числі генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар і українські військові, передає Укрінформ.

Під час церемонії прощання на труну загиблого був покладений український прапор, який потім був переданий близьким Героя, на його могилу українська делегація поклала вінки від військових побратимів і українського народу.

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Українська делегація висловила співчуття матері, дружині та дітям Героя.

"Вони були зворушені і побажали Україні якнайшвидше прогнати ворога зі своєї землі", — зазначив у коментарі агентству генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар.

Журек був командиром взводу в іноземному легіоні ЗСУ і вважався одним з кращих воїнів цього підрозділу. В результаті штурму ворожих позицій під Бахмутом польський доброволець отримав численні поранення і помер 25 березня в госпіталі в Дніпрі.

Дружина добровольця Агата Журек у коментарі польським ЗМІ зазначила, що чоловік приєднався до лав ЗСУ у квітні минулого року.

"Він говорив, що буде боротися за свободу України і безпеку Польщі", — підкреслила вона в коментарі PAP.

За її словами, у квітні у нього закінчувався контракт, і він планував повертатися до Польщі, щоб передавати отриманий в Україні досвід у польській армії.

У загиблого залишилося четверо дітей 12-18 років.

У нього також є українські нагороди за участь у війні з російськими загарбниками.

Нагадаємо, в боях за Бахмут також загинув відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Він був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади.

В кінці березня від отриманих на фронті травм в госпіталі помер Віталій Меринов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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