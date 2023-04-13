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Вбила куля снайпера, коли рятував побратима: у боях за Бахмут загинув 19-річний студент Могилянки

Альона Вороніна
13 квітня 2023, 09:06 оновлено 13 квітня, 09:06
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Воїн захищав рідну землю з перших днів повномасштабної війни. Під час одного з боїв він отримав смертельне поранення в шию, коли рятував побратима.
Погибший украинский военный Иван Рибитва, свеча
У боях за Бахмут загинув 19-річний студент Могилянки Іван Рибитва/ Facebook НУ "Києво-Могилянська академія", ua.depositphotos.com

У боях за місто Бахмут загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван Рибитва. Воїн під час бою з російськими окупантами 7 квітня намагався врятувати свого побратима, але загинув від снайперської кулі.

Ворожий снайпер поцілив у захисника України якраз тоді, коли він намагався евакуювати свого побратима з поля бою. Поранення у шию було смертельним. Про загибель українського воїна повідомили на Facebook-сторінці Могилянки.

У вищому навчальному закладі розповіли, що хлопець навчався на першому курсі Могилянки за спеціальністю "Фізика". Але коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він не зміг стояти осторонь, тому взяв академвідпустку і пішов захищати рідну землю. Іван записався у добровольче формування територіальної громади (ДФТГ).

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Коли Київщину було звільнено від російських окупантів, Іван вийшов з ДФТГ і після цього рік сумлінно готувався захищати країну. Зокрема, він навчався у Великій Британії. У січні 2023 року він повернувся на фронт, увійшовши до складу 3-ї Окремої штурмової бригади, створеної на базі підрозділу тероборони "Азов".

На початку квітня воїн з побратимами стали на підсилення 1-го мехбатальйону у боях за Бахмут. Проте бій з російськими окупантами, який відбувся 7 квітня, став останнім для захисника України. У нього поцілив російський снайпер, коли Іван намагався надати першу медичну допомогу своєму побратиму та евакуювати його з поля бою. Поранення у шию було смертельним для українського воїна.

Погибший украинский военный Иван Рибитва
Воїн Іван Рибитва загинув у бою за Бахмут/ Facebook НУ "Києво-Могилянська академія"

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" висловили співчуття рідним, близьким і друзям Івана Рибитви і повідомили, що попрощатися із загиблим воїном можна буде 13 квітня о 10:00 на 1-му плацу НаУКМА (вхід через браму з Контрактової площі, навпроти Гостинного двору).

Також у вищому навчальному закладі зазначили, що сім’я військового не потребує фінансової підтримки, але її потребує підрозділ, у якому служив Іван. У ВНЗ надали реквізити для допомоги, яку спрямують для захисників України.

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув український військовий зі Львівської області Олександр Бондарук. Його смертельно поранили російські окупанти під час виконання бойового завдання 5 квітня. У захисника України залишилися мама, брат, дружина і двоє дітей.

Також на фронті загинув захисник України з Львівської області Максим Труба. До лав ЗСУ він вступив добровільно. Свій останній бій прийняв 8 квітня. Герою недавно виповнилося 28 років. Спочатку молодий військовий служив у Яворові, потім їздив на навчання до Великої Британії. Воював під Бахмутом.

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