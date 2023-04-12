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Пішов воювати після поранення брата: під Бахмутом загинув Олександр Бондарук зі Львівщини

Альона Вороніна
12 квітня 2023, 07:50 оновлено 12 квітня, 07:50
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Батько двох дітей мав бронь як машиніст на залізниці й також доглядав матір, але не витримав і пішов захищати рідну землю.
Погибший военный Александр Бондарук, свеча
Під Бахмутом загинув Олександр Бондарук зі Львівщини/ Facebook Зимноводівська сільська рада територіальної громади, ua.depositphotos.com

У боях під Бахмутом загинув український військовий зі Львівської області Олександр Бондарук. Його смертельно поранили російські окупанти під час виконання бойового завдання 5 квітня.

36-річний Олександр був родом із села Зимна Вода Львівської області. Про це повідомляє Зимноводівська сільська рада територіальної громади у Facebook.

У захисника України залишилися мама, брат, дружина і двоє дітей.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що загиблий боєць мав бронь як машиніст на залізниці, до того ж його матір потребувала догляду. Проте чоловік вирішив добровільно піти воювати проти російських загарбників. На це рішення вплинуло те, що його брат навесні 2022 року отримав поранення.

Захисник України загинув у боях за Бахмут. Він повертався у стрій до побратимів навіть маючи обмороження, важкий бронхіт і непростий стан зі здоров'ям. Проте одне із завдань стало для українського героя фатальним.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув захисник України Андрій Бєлов. Свій останній бій він прийняв 7 квітня. У воїна залишилася дружина і двоє дітей. Андрій Бєлов був родом із села Шоломинь під Львовом.

Також на фронті загинув захисник України з Львівської області Максим Труба. До лав ЗСУ він вступив добровільно. Свій останній бій прийняв 8 квітня. Герою недавно виповнилося 28 років. Спочатку молодий військовий служив у Яворові, потім їздив на навчання до Великої Британії. Воював під Бахмутом.

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