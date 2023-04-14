У боях під Бахмутом загинув педагог із Запорізької області Євген Кулєпов

У боях з російськими окупантами загинув молодий воїн ЗСУ Євген Кулєпов з Енергодара. До війни він був педагогом місцевого центру туризму, краєзнавства та спорту.
Свій останній бій Євген прийняв під Бахмутом Донецької області. Про втрату 13 квітня повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Освітня громада міста зазнала болючої втрати ... він вболівав за розвиток дитячого туризму в нашому місті, був організатором турнірів з орієнтування, туристичних походів і зборів, власними руками зробив тренувальний майданчик для відпрацювання техніки пішохідного туризму. Світла пам'ять", - написав Орлов.
За даними видання Форпост, Євген Олександрович Кулепов був одним з 35 викладачів Енергодарського центру, де займалася погад тисячя учнів.
У 2019 енергодарець брав участь у ХХІ Чемпіонаті України зі спортивного гірського туризму на скелях Хортиці. Тоді ж змагався у лучному турнірі на території Іванівського лісництва, де посів друге місце.
Як повідомляв Главред, в боях за Бахмут також загинув відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Він був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади.
В кінці березня від отриманих на фронті травм в госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.
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