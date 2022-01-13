У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусу

Дитячий садок / pixabay

У Дніпрі в садочку №298 виявили спалах невідомого вірусу. Діти госпіталізовані в лікарні з симптомами блювоти.

За словами батьків, на нездужання в цілому поскаржилися близько 10 дітей. У самому ж садку інформацію про інцидент не підтверджують.

"У дитячому садку 298 отруїлися діти, деякі потрапили в лікарню під крапельницю. У міській лікарні №3 ротавірус нібито виключили з діагнозу, оскільки немає температури", - написала на своїй сторінці в соцмережі керівник громадської організації "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.

Вона повідомила, що про інцидент їй стало відомо від одного з батьків. За її словами, у дітей різний ступінь отруєння. З основних симптомів - блювота.

"Батьки обурюються, вимагають коментарів. Вони навіть планували зібратися всім разом і вимагати пояснень. Фактично, у всіх дітей спостерігався блювотний рефлекс, двоє дітей потрапили в лікарню. За словами лікарів, вони нібито виключають ротавірусну інфекцію", - розповіла Тетяна Лампіка, пише ТСН.

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Що кажуть батьки

Батьки дітей бояться публічно обговорювати цю тему, посилаючись на можливі конфліктні ситуації в дошкільному закладі в майбутньому. Однак на умовах анонімності відзначають, що малюки дійсно захворіли. І нездужання спостерігається у більшої половини вихованців однієї групи.

Батьки кажуть, що інцидент намагаються врегулювати, "не виносячи сміття з хати". Подія ж сталася після того, як діти повернулися в садок з новорічних канікул.

"Ми в групі намагаємося вжити заходів, щоб все це усунути. Але захворіло дуже багато діток", - каже жінка.

У садочку звинуватили журналістів у неправдивій інформації

У дошкільному закладі повідомили, що публікація в мережі про інфекцію - фейк.

"Вся інформація - неправда. Вона не підтверджена. Тому я не хочу про це говорити", - сказала директор саду №298 Наталія Зановкіна.

У той же час в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради заявили, що погано себе деякі діти дійсно відчули - помітили це 11 грудня. Наступного дня з 17 учнів групи до садочка прийшли 12.

"Стало відомо, що дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних установах міста: одна дитина в дитячій лікарні № 6 з підозрою на ГКІ, одна дитина в хірургічному відділенні дитячої лікарні № 3 з діагнозом - ацетономічний синдром, одна дитина перебувала вдома під наглядом батьків у зв'язку з поганим самопочуттям, два вихованці залишилися вдома за сімейними обставинами", - заявили в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У міськраді також зазначили, що в дошкільному закладі були проведені всі необхідні дезінфікуючі заходи.

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Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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