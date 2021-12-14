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Вихователі навіть не помітили: у Дніпрі з дитячого садка втекла 4-річна дівчинка

14 грудня 2021, 20:38

У дитсадок прийшла жінка, щоб забрати свою 4-річну хрещеницю, але її в установі не виявилося.

дитячий садок
Дитячий садок / ua.depositphotos.com

В Дніпрі з дитячого садка втекла 4-річна дівчинка. Дитина непомітно для дорослих залишила дошкільний заклад і пішла "в місто".

Як повідомляє Дніпро оперативний, інцидент стався в дошкільному закладі №28.

У дитсадок прийшла жінка, щоб забрати свою 4-річну хрещеницю, але її в установі не виявилося.

Вихователька повідомила, що дитину забрав дідусь. Виявилося, що дідусь теж не забирав внучку.

Як знайшли дитину

У дитсадок приїхала мама дівчинки, вона відразу ж зателефонувала в поліцію.

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Майже одночасно в поліцію звернулися очевидці і повідомили, що на трамвайній зупинці біля ТЦ NeoPlaza помітили самотню маленьку дівчинку. За описом вона була схожа на зниклу.

Правоохоронці приїхали в торговий центр і виявили там маленьку втікачку. Вона сказала їм, як її звуть, і що пішла з саду самостійно.

Патрульні доставили дитину в дитсадок, де його чекала мама.

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Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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