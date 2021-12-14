У Полтаві 2-річна дитина повернулася із садка з розрізаним язиком, хлопчикові наклали п'ять швів

Дитина отримала травму язика / ua.depositphotos.com

У дитячому садку №34 під назвою Журавлик у Полтаві розгорівся скандал. Дворічний вихованець дошкільного закладу повернувся додому з розрізаним язиком. Маленькому Артему наклали в лікарні п'ять швів.

Мама хлопчика Олена Маїлова розповіла, що в п'ятницю, 10 грудня, забрала дитину додому. Малюк був трохи млявим. Вже вдома вона побачила у сина рани на язиці. Жінка стверджує, що в садку їй нічого не сказали про інцидент, передає PTV UA.

Артема відвезли в лікарню, там дитині наклали п'ять швів. Хлопчик пробув у стаціонарі три доби. Лікарі кажуть, що травма язика не вплине на його дикцію в майбутньому.

У дитячому садку кажуть, що дитина травмувалася вдома. За словами завідувачки Олени Резник, у закладі з хлопчиком все було добре.

"Це сталося в п'ятницю, коли дитина вже була вдома, тобто із садка він пішов за 5 хвилин до 17-ти. Зовні здоровий, дитина не плакала, дитина в садку харчувався" , - запевнила Резник.

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Вона також підкреслила, що "вихователь не може насильно заглядати в рот". Але якщо дитина плаче, збуджена, нервує, вони одразу дзвонять батькам і ведуть вихованця до медиків.

Мама постраждалої дитини звернулася в поліцію. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися з дитини, від роботи ніхто не усував.

Нагадаємо, українці підтримали петицію про обов'язкове встановлення системи відеоспостереження в дитячих садах. Автор ініціативи - блогер Аліна Ханумак. За її словами, відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах потрібне для того, щоби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми. Жінка впевнена, що під прицілом камер вихователі пам'ятатимуть, що на дитину не можна кричати або піднімати руку.

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