У Дніпрі 14-річний підліток жбурнув коктейль Молотова в бомбосховище, в якому знаходилися люди

Неповнолітнього хулігана затримала поліція.
У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги.
Під час повітряної тривоги зловмисник кинув у бомбосховище пляшку з горючою сумішшю, від якої сталося загоряння, повідомили в поліції Дніпропетровщини.
Займання сталося в укритті, де знаходилися люди - переважно жінки і діти. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, щодо якого суд розглядає справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
читайте такожНа Сумщині місцеві жителі закидали колону окупантів "коктейлями Молотова"Хлопець затриманий. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
Нагадаємо, в місті Баштанка в Миколаївській області дідусь Василь за допомогою коктейлю Молотова підпалив установку" Град " російських загарбників.
Житель міста поважного віку просився в тероборону, проте через вік - дідусеві 78 років - йому відмовили. Але коли в населеному пункті зав'язався бій з ворогами, він не зміг стояти осторонь.
Також ми розповідали, що в Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела з ладу одну з бойових машин російських військ.
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