У Дніпрі 14-річний підліток жбурнув коктейль Молотова в бомбосховище, в якому знаходилися люди

У Дніпрі 14-річний підліток жбурнув коктейль Молотова в бомбосховище / dp.npu.gov.ua

У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги зловмисник кинув у бомбосховище пляшку з горючою сумішшю, від якої сталося загоряння, повідомили в поліції Дніпропетровщини.

Займання сталося в укритті, де знаходилися люди - переважно жінки і діти. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, щодо якого суд розглядає справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

читайте такожНа Сумщині місцеві жителі закидали колону окупантів "коктейлями Молотова"Хлопець затриманий. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, в місті Баштанка в Миколаївській області дідусь Василь за допомогою коктейлю Молотова підпалив установку" Град " російських загарбників.

Житель міста поважного віку просився в тероборону, проте через вік - дідусеві 78 років - йому відмовили. Але коли в населеному пункті зав'язався бій з ворогами, він не зміг стояти осторонь.

Також ми розповідали, що в Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела з ладу одну з бойових машин російських військ.

Читайте також: