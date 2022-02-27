У Бучі місцеві спалили частину десантників РФ коктейлями Молотова – Арестович

У Бучі місцеві спалили частину десантників РФ коктейлями Молотова / УНИАН

У місті Буча місцеві мешканці самі спалили частину сил окупантів за допомогою коктейлів Молотова.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні.

Він зазначив, що вранці 27 лютого противник намагався просунутися у напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпеня, проте українські військові засипали окупантів артилерійськими ракетними та авіаційними ударами.

"До речі, долучилися до боротьби з ворогом місцеві мешканці. Частину російських бойових машин десанту, російських десантників спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі", – сказав Арестович.

Як стало відомо, ЗСУ уже вдалося відбити атаку противника в Ірпені. Місто захищають українські військові, також туди уже прибула підмога.

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Нагадаємо, українці активно долучаються до протистояння ворогу і самостійно зупиняють ворожу технік, не дозволяючи їй рухатися далі. Наприклад, на Чернігівщині на в’їзді до міста Корюківка місцеві жителі завернули колону російських танків. Вони разом з правоохоронцями перекрили дорогу і змусили колону розвернутися.

Крім цього, на Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк. Це сталося у Територіальній громаді селища Хотин.

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