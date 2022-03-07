Українська "ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлю Молотова

У Луцьку розробили катапульту для коктейлю Молотова/ Скрін з відео

У Луцьку розробили спеціальну катапульту, яка допомагає кидати коктейлі Молотова.

Нову розробку назвали "ДжаВолина" (очевидно за прикладом бронебійних систем Javelin, які Україна отримала від США). Відповідне відео оприлюднив у Facebook Павло Цапюк.

"ДжаВолина. Коли не спиться. Вона працює", – підписав Цапюк публікацію з відео.

Перший пуск коктейлю Молотова за допомогою катапульти був вдалим – коктейль полетів далеко і точно.

Як зазначив автор відео Павло Цапюк, далі хочуть випробувати потужніший заряд.

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У Луцьку до оборони підготували близько 25 тисяч коктейлів Молотова.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела зі строю одну з бойових машин російських військ.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, розпочався 12-ий день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

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