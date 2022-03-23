На Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем Молотова/ Макс Левін

У місті Баштанка в Миколаївській області дідусь Василь за допомогою коктейлю Молотова підпалив установку "Град" російських загарбників.

Мешканець міста поважного віку просився у тероборону, проте через вік – дідусю 78 років – йому відмовили. Та коли в населеному пункті зав’язався бій з ворогами, він не зміг стояти осторонь. Цю героїчну історію розповів міський голова Баштанки Олександр Береговий у коментарі журналісту Юрію Бутусову.

"Один із дідусів наших – йому 78 років, взяв коктейль Молотова... Його не взяли ні в військкомат, ні в тероборону. Він сам пішов на блокпост, взяв коктейль Молотова, кинув по "Граду", "Град" загорівся", – розповідає Береговий.

Коли система залпового вогню "Град" почала вибухати, уламками пошкодило також іншу техніку окупантів.

За словами Берегового, через сильний опір містян російські загарбники побоялися далі намагатися увійти в місто, тому обійшли його стороною.

"Мабуть, через це все вони побоялися йти до нас в місто, і пішли іншими шляхами, балками, ставили там понтонні переправи. Вони це все затягнули на дві доби. А далі наші хлопці підтягнулися, підійшло ЗСУ, і ми вже почали масштабно їх відпрацьовувати по переправі тій, яку вони на річці поставили", – розповів міський голова.

Раніше повідомлялося, що тероборона Баштанки на Миколаївщині змогла відібрати в окупантів три надсучасних зенітно-ракетних гарматних комплекси Панцир-С1. Вартість одиниці військової техніки оцінюється в 15 мільйонів доларів. Один ЗРПК підбили і розібрали на запчастини, ще два передали на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині окупанти підло обстріляли казарму зі сплячими солдатами. Це сталося 18 березня.

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