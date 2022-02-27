На Харківщині жінка розтрощила бойову машину ворога коктейлем Молотова/ spainru.com

У Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела зі строю одну з бойових машин російських військ.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова. Вона повідомила, що ніч у Харкові була непокійною. Проте українські військові і місцева тероборона дають ворогу відсіч.

"Харків захищають, за нас воюють. У Харківські області просто одна жінка кинула коктейль Молотова і одна машина ворога не дійшла до Харкова", – зазначила журналістка.

Це вже не перший випадок, коли українці самостійно зупиняють ворожу техніку і не дозволяють їй рухатися далі. Наприклад, на Чернігівщині на в’їзді до міста Корюківка місцеві жителі завернули колону російських танків. Вони разом з правоохоронцями перекрили дорогу і змусили колону розвернутися.

Крім цього, на Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк. Це сталося у Територіальній громаді селища Хотин.

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