На Харківщині жінка розтрощила бойову машину ворога коктейлем Молотова

Це вже не перший випадок, коли українці самостійно зупиняють ворожу важку техніку.
У Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела зі строю одну з бойових машин російських військ.
Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова. Вона повідомила, що ніч у Харкові була непокійною. Проте українські військові і місцева тероборона дають ворогу відсіч.
"Харків захищають, за нас воюють. У Харківські області просто одна жінка кинула коктейль Молотова і одна машина ворога не дійшла до Харкова", – зазначила журналістка.
Це вже не перший випадок, коли українці самостійно зупиняють ворожу техніку і не дозволяють їй рухатися далі. Наприклад, на Чернігівщині на в’їзді до міста Корюківка місцеві жителі завернули колону російських танків. Вони разом з правоохоронцями перекрили дорогу і змусили колону розвернутися.
Крім цього, на Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк. Це сталося у Територіальній громаді селища Хотин.
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