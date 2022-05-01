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В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

1 травня 2022, 04:30

Якщо у сертифіката закінчився термін, і він зник з програми, його можна замовити знову - в розділі Послуги в додатку.

Дія
В Дие з'явилося нововведення / https://diia.gov.ua/

У додатку "Дія" з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації від коронавірусу. Тепер ковід-сертифікат, у якого закінчився термін дії, не буде зникати з програми - історія вакцинації від COVID-19 залишиться в смартфоні.

"Таким чином ми хочемо залишити в додатку історію вашої вакцинації від COVID", – передає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Якщо у сертифіката закінчився термін, і він зник з програми, його можна замовити знову - в розділі Послуги в додатку.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу з відміткою "термін дії сертифіката в України закінчився" не буде валідуватися, однак з ним можна отримати бустерну дозу, а не вакцинуватися заново.

Нововведення важливе для людей, які втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювалися в межах України або за кордон.

"Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки у них вакцин - одна, дві або бустерна доза", - додав Федоров.

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