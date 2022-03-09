Українці через Дію отримають компенсацію за зруйновані будинки: названо терміни

Зруйновані окупантами РФ будинки українців / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про розробку механізму компенсації для людей, які втратили свої будинки в результаті збройної агресії РФ.

Як підкреслив він у своєму зверненні, орієнтовно через тиждень у додатку Дія розпочнеться реєстрація пошкодженого та зруйнованого майна громадян України.

"Орієнтовно вже через тиждень в додатку Дія ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене і зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дію", - заявив прем'єр.

Він також нагадав, що створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

"І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", - зазначив глава уряду.

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Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати і паливо в умовах війни в країні.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією і Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки і паливо.