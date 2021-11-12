У Чернівцях жінка заблокувала проїзд швидкої з "важкою" хворою та бурно облаяла медиків

На жінку склали постанову про штраф / УНІАН

Кричущий інцидент стався днями в Чернівцях – жінка припаркувала свій автомобіль просто посеред дороги біля багатоповерхівки, чим заблокувала виїзд швидкої допомоги, в якій перебувала пацієнтка у важкому стані.

Зухвалу поведінку очевидці зафіксували на відео, передає видання molbuk.ua. Медики просили водія переставити машину, на що почули категоричну відмову. Довелося викликати поліцію, бо без правоохоронців жінка не хотіла розблокувати проїзд.

На відео видно, як жінка агресивно відповідала на прохання переставити машину і навіть використовувала нецензурну лексику, звертаючись до медиків. Але після суперечок з поліцейськими швиденько прибрала машину. У пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що на жінку склали постанову про штраф.

На відео присутня ненормативна лексика

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві водії не пропускали "швидку" з дитиною, у якої зупинилося серце. Побачивши, що водії ігнорують необхідність пропустити швидку, патрульні, що знаходилися поруч, також включили спецсигнали і супроводили її до медзакладу, завдяки чому життя дитини вдалося врятувати.

Також Главред писав, що у Запоріжжі натовп циган намагався розправитися з медиками. Вони звинуватили їх у смерті свого родича. Чоловікові стало погано вдома, під час транспортування в лікарню у пацієнта зупинилося серце. Поки медики проводили реанімацію, карету швидкої штурмували майже півсотні людей, які намагалися влаштувати самосуд.

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