Нова хвиля COVID-19: в Україні встановлено історичний рекорд за кількістю викликів "швидкої"

Більшість викликів була пов'язана з коронавірусом / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. Минулої неділі, 10 жовтня було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

На цей же період прийшлася найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів. Тривожні рекорди в МОЗ пов'язують з новою хвилею епідемії коронавірусу, повідомляє пресслужба відомства.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вкотре нагадав, що до "швидкої" необхідно звертатися, якщо є біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, будь-які ознаки кисневої недостатності або порушення свідомості. Також телефонувати за номером 103 потрібно, якщо сатурація, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, опуститься нижче 92%.

Водночас Ляшко зазначив, що висока температура тіла (понад 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації. Однак, якщо температура супроводжується будь-яким з вищевказаних симптомів, слід викликати "швидку".

Міністр додав, що в разі появи симптомів COVID-19 необхідно відразу повідомити свого сімейного лікаря. Саме він повинен надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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