У "швидкій" помер іноземець, якого відмовлялися приймати лікарні

Чоловіка дві години возили у швидкій по лікарнях / УНІАН

В Чернівецькій області в автомобілі швидкої допомоги помер 72-річний громадянин Італії. Чоловікові у двох лікарнях відмовили у госпіталізації, повідомляє ТСН.

72-річний чоловік впав у діабетичну кому і родичі негайно викликали швидку допомогу, яка повезла пацієнта до Сторожинецької лікарні. Однак, там сказали, що допомогти не можуть, адже заклад ковідний та реанімація вже повністю заповнена.

Тож медики вирушили за 25 кілометрів до обласної лікарні. Але там через пандемію хворого направили до іншого закладу. Чоловік, який перебував у вкрай важкому стані, помер по дорозі до третьої клініки. Його дві години возили по різних лікарнях. Зараз в обласному департаменті охорони здоров'я з'ясовують, хто винен у смерті пацієнта.

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За словами директора Чернівецького Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва, чоловіка намагалися реанімувати, але нічого не допомогло.

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"Зараз є такі загострення станів, що надати якісну медичну допомогу в автомобілі швидкої допомоги неможливо, треба це робити в умовах стаціонару. У стаціонар не прийняли. Аргумент-те, що зараз ця лікарня ковідна", - розповів він.

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