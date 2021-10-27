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Висока температура не привід для виклику "швидкої": головний санлікар розповів, коли дзвонити на 103

27 жовтня 2021, 20:46

Лікар перерахував симптоми, при яких "швидка" точно приїде на виклик до хворого.

Кузина
Кузін вважає, що висока температура не привід для дзвінка на 103 / УНІАН

Якщо у людини є температура, то це не привід звертатися за медичною допомогою і викликати "швидку". Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, пише УП.

За його словами, за минулу добу, 26 жовтня, "швидку" в Україні викликали 555 тисяч разів. Більш того, Кузін стверджує, що щодня кількість викликів екстреної медичної допомоги зростає.

У зв'язку з цим, Кузін звернувся до українців з проханням не викликати "швидку" "просто так".

Зокрема, він перерахував симптоми при яких медики в точності приїдуть до пацієнта.

Це - біль в грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше 92%.

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читайте такожПрожили душа в душу і померли в один день: на Львівщині від коронавірусу померло подружжя"Викликаючи лікарів при відсутності значних симптомів під час пандемії COVID-19 означає, що вони можуть врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги", - резюмував Кузін.

Нагадаємо, львівський лікар Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також він заявив, що вакциновані проти коронавірусу також можуть заразитися інфекцією і бути носіями вірусу, передаючи його оточуючим. Вони також потрапляють до лікарень.

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