​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

По приїзду поліції на виклик на місці події стався ще один вибух.

Вибухи в Бучі 23 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канали

Головне з новини:

У Бучі вранці пролунало два вибухи

Правоохоронці були травмовані під час повторного вибуху

Територію перевіряють вибухотехніки та рятувальники

У Бучі вранці понеділка, 23 березня, пролунали два вибухи невідомих предметів поблизу багатоквартирного будинку. Про інцидент повідомили очільник Київської ОВА Микола Калашник. Водночас у поліції області зазначають, що це був теракт.

Перший вибух стався близько 5:35. За даними правоохоронців, про подію повідомила місцева жителька, у якої внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено вікна будинку. На місце оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки.

Під час обстеження території стався другий вибух. Унаслідок нього поранення отримали двоє правоохоронців. За словами Калашника, постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

"Загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні", - зазначив він.

У поліції повідомили, що територію одразу огородили відповідно до протоколів реагування на терористичні загрози.

"Поліція закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правоохоронців щодо доступу та пересування на визначеній території", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють вибухотехніки, рятувальники та слідчі. Триває обстеження прилеглої території на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Калашник звернувся до жителів із закликом бути максимально уважними:

"У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте до поліції або за номером 101 чи 102".

Очільника ОВА зазначив, що ситуація перебуває під контролем та зауважив, що додаткова інформація буде оприлюднена після уточнення всіх обставин.

У ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

До цього Главред писав, СБУ затримала 41-річного чоловіка, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп Києва.

Згідно з наявною інформацією, ворог планував спочатку знищити українську ППО, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

