​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

Дар'я Пшеничник
23 березня 2026, 09:59
По приїзду поліції на виклик на місці події стався ще один вибух.
Вибухи в Бучі 23 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канали

Головне з новини:

  • У Бучі вранці пролунало два вибухи
  • Правоохоронці були травмовані під час повторного вибуху
  • Територію перевіряють вибухотехніки та рятувальники

У Бучі вранці понеділка, 23 березня, пролунали два вибухи невідомих предметів поблизу багатоквартирного будинку. Про інцидент повідомили очільник Київської ОВА Микола Калашник. Водночас у поліції області зазначають, що це був теракт.

Перший вибух стався близько 5:35. За даними правоохоронців, про подію повідомила місцева жителька, у якої внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено вікна будинку. На місце оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки.

Під час обстеження території стався другий вибух. Унаслідок нього поранення отримали двоє правоохоронців. За словами Калашника, постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

"Загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні", - зазначив він.

У поліції повідомили, що територію одразу огородили відповідно до протоколів реагування на терористичні загрози.

"Поліція закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правоохоронців щодо доступу та пересування на визначеній території", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють вибухотехніки, рятувальники та слідчі. Триває обстеження прилеглої території на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Калашник звернувся до жителів із закликом бути максимально уважними:

"У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте до поліції або за номером 101 чи 102".

Очільника ОВА зазначив, що ситуація перебуває під контролем та зауважив, що додаткова інформація буде оприлюднена після уточнення всіх обставин.

У ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

До цього Главред писав, СБУ затримала 41-річного чоловіка, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп Києва.

Згідно з наявною інформацією, ворог планував спочатку знищити українську ППО, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

09:59Україна
Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

08:54Світ
Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

08:26Світ
Реклама

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

10:51

"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

10:46

Мороз -6 градусів: де в Україні сьогодні панує справжня зима

10:06

Секрети популярної закуски - що ховається у пачці чипсів

10:00

Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

09:59

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:58

Чому 24 березня не можна прибирати та прати: яке церковне свято

09:52

Чорна смуга позаду: після 23 березня у трьох знаків зодіаку все складеться

09:51

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

09:34

Підозрюють Орбана в шпигунстві: ЄС обмежить участь Угорщини в обговоренні чутливих питань

Реклама
09:22

"Вже не дитина": Володимир Зеленський висловився про доньку

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 березня (оновлюється)

08:54

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

08:46

Не було в церковній історії фігури більш суперечливої: Портников - про ФіларетаПогляд

08:45

Щоб ворожі дрони не долітали до міст: підтримайте збір на пікапи для мобільних екіпажів ППО актуально

08:26

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:06

Росія атакувала Кривий Ріг: спалахнула пожежа, є постраждалі

06:54

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

05:11

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

04:37

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Реклама
03:39

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

02:39

"Ти був найкращим": син покійного Чака Норріса зворушив зверненням до батька

02:30

Всесвіт "згориться": вчені приголомшили страхітливим сценарієм кінця світу

01:59

Неймовірні "до/після": 55-річна Деніз Річардс зробила пластику

01:20

Помер зірка серіалу "Клон" — подробиці та причина смерті

22 березня, неділя
23:46

Обмежень майже не буде: графік вимкнення світла 23 березня в Сумах

23:45

Синоптики порадували прогнозом: якою буде погода в Києві 23 березня

23:34

Навіть не віриться: дружина Брюса Вілліса опублікувала фото з їхнього весілля

23:21

Загинула під час евакуації: молоду провідницю збив поїзд

22:56

Денисенко зробила чітку заяву щодо спілкування з ексом: "Терпіти й страждати"

22:24

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

21:54

Океани не змішуються: де на планеті можна побачити це дивне явище

21:29

"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорівВідео

21:26

РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

20:26

Буде мороз: синоптики дали прогноз погоди на найближчий час

20:24

Українців попередили про нові графіки: коли відбуватимуться відключення електроенергії

19:41

Садівники залишають пластикові вилки на грядках: у чому сенс хитрого трюкуВідео

19:10

Втрати російської армії в березні стали рекордними: Коваленко про провал РФПогляд

18:28

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

18:26

"Росія може завдати масованого удару": полковник назвав дату нового обстрілу

Реклама
18:19

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

18:07

У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

18:05

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

18:01

"Знайшла привід розлучитися": Полякова потрапила у скандал через слова чоловіка про Єфросініну

17:46

Несамовитий американський актор накинувся на жінку: відео потрапило в мережуВідео

17:31

Різке зростання цін на продукти: українцям назвали терміни нового подорожчання

17:25

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:39

Один простий трюк з унітазом — і запах буде як у готелі перед приходом гостей

16:37

Потепління повертається на Львівщину: коли термометри покажуть +14

16:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

