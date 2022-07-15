Удар по Сіверську і Бахмуту: у британській розвідці назвали новий напрямок атаки РФ

РФ прагне просуватися на Донбасі / Фото УНІАН

Найближчими цілями російських окупаційних військ в Україні стануть Сіверськ і Бахмут Донецької області.

Як повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки, поки немає підтверджень заяв російських загарбників про те, що їм вдалося увійти на околицю Сіверська.

"Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська і Краматорська", - йдеться в опублікованому зведенні.

Разом з тим в уточнюється, що Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, як тільки Сіверськ буде взятий під контроль окупантами РФ.

У британській розвідці також звернули увагу на те, що 13 липня два російські винищувачі Су-27 не змогли завдати удару по острову Зміїний в Чорному морі. Це підтверджує, що російські ВПС не можуть успішно брати участь у тактичному бою, вважають у Міноборони Британії.

/ Twitter/DefenceHQ

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те, що окупаційні війська Росії на Донбасі як і раніше завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, задіяна невелика кількість особового складу.

Однак за останні 72 години ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.

За даними британської розвідки, в останні кілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.

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